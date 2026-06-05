Ditonellapiaga ironica e pungente torna con “Businessman”

Milano, 5 giu. (askanews) – Dopo aver incuriosito il web con l’annuncio di una surreale posizione aperta nella fantomatica “Ditonellapiaga Inc.”, Ditonellapiaga torna con “Businessman”, il nuovo singolo in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli, accompagnato dal videoclip ufficiale.

Con questo brano Ditonellapiaga racconta in modo ironico e pungente la pressione di dover stare continuamente al passo, mantenendo tutto sotto controllo anche quando si è emotivamente esausti. “Businessman” si muove tra alienazione lavorativa, aspettative sociali e ossessione per la performance, restituendo il senso di affanno di una generazione abituata a vivere ogni aspetto della propria vita come qualcosa da ottimizzare.

Il brano scorre su un ritmo serrato e quasi ipnotico, che richiama la ripetizione automatica delle giornate e la sensazione di essere sempre connessi, sempre disponibili, sempre abbastanza efficienti. Tra elettronica pulsante, immagini quotidiane e una tensione che cresce dall’inizio alla fine, Ditonellapiaga trasforma ansia, frustrazione e stanchezza in un racconto lucido e ironico di un mondo in cui anche le emozioni sembrano dover essere performanti. Ma “Businessman” è anche un’altra faccia dell’estate: quella passata a guardare il sole dalla finestra dell’ufficio, fantasticando sulle vacanze mentre le mail continuano ad arrivare e le giornate sembrano tutte uguali.

Ad accompagnare il nuovo singolo, il videoclip ambientato all’interno di un ufficio dove viene trasformato l’universo aziendale in una commedia surreale fatta di corridoi infiniti, telefoni che squillano senza sosta, riunioni inutili e colleghi sull’orlo dell’esaurimento. Tra impiegati modello, segretarie impeccabili e dinamiche da ufficio portate all’estremo, il video gioca con tutti i cliché del mondo corporate contemporaneo, mescolando estetica anni ’90, ironia pop e una sottile sensazione di caos imminente.

Il 2026 segna un momento importante per Ditonellapiaga: dopo il podio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Che fastidio!”, brano tra i più trasmessi e ascoltati in radio e tv nel mese di marzo e che ha ottenuto la certificazione di disco d’oro, l’artista ha pubblicato l’album Miss Italia, confermando la forza di un immaginario pop ironico, originale e sempre più riconoscibile. Un percorso che prosegue oggi con l’uscita del nuovo singolo Businessman e un annuncio perfettamente in linea con lo stile provocatorio e fuori dagli schemi di Ditonellapiaga.

Le tracce del nuovo album Miss Italia e i brani più iconici di Margherita verranno portati on stage in occasione di numerosi appuntamenti live – prodotti da Magellano Concerti – che da giugno a settembre la vedranno calcare i palchi dei principali festival italiani, per poi proseguire in autunno con due speciali appuntamenti nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Il tour estivo è partito il 26 maggio al COOLtura Fest a L’Aquila e proseguirà il 4 giugno ad AteneiKa a Cagliari, il 18 giugno a Sguardi Live di Rivoli, il 26 giugno al We Make Future di Bologna, il 28 giugno a L’Umbria che spacca di Perugia, il 2 luglio al Tanta Robba Festival di Cremona, il 3 luglio all’NXT di Bergamo, il 4 luglio al Locus Festival di Alberobello, il 15 luglio a Suoni di Marca di Treviso, il 16 luglio al Men/Go Music Fest di Arezzo, il 18 luglio al Porto Rubino – Molo San Nicola di Otranto, il 30 luglio al Montesilvano Summer Fest di Montesilvano, il 31 luglio al Mind Festival di Montecosaro, il 1° agosto all’Effetto Venezia di Livorno, il 3 agosto al Rotonda by La Mobiliare di Locarno, il 9 agosto al Festival dell’Aspide di Roccadaspide, l’11 agosto al Mish Mash Festival di Milazzo, il 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia, il 22 agosto One Night Summer Hits a Sanremo, il 4 settembre al Trento Live Fest di Trento e il 12 settembre al Pride Village di Padova, il 26 settembre al Cous Cous Fest a San Vito Locapo.

I biglietti dei live sono disponibili sui circuiti di vendita e prevendita abituali.