Eurozona, Pil I trim -0,2%, crescita su base annua frena a +0,3%

Roma, 5 giu. (askanews) – Nei primi tre mesi dell’anno il Pil dell’area euro ha accusato una contrazione dello 0,2%, mentre il tasso di crescita su base annua si è smorzato al più 0,3%, a fronte del più 1,2% che si era registrato negli ultimi tre mesi del 2025. Lo riporta Eurostat, con dati che riflettono un primo contraccolpo dei conflitti, in particolare della guerra in Iran. Nell’intera Unione Europea il Pil è diminuito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti e la crescita su base annua si è dimezzata al più 0,7%, dal più 1,4% di fine 2025.