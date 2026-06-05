Formula 1, si corre a Montecarlo: orario, programma e dove vedere Gp Monaco

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo. Da oggi, venerdì 5 giugno, a domenica 7 giugno, il Circus fa tappa nel Principato di Monaco per il sesto appuntamento della stagione. Si riparte dal successo in Canada di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 131 punti (+ 43 sul primo inseguitore Russell). Dalle prove libere al Gp di domenica, ecco orari, programma e dove vedere tutti gli appuntamenti del weekend.

Ecco il programma del weekend del Gran Premio di Montecarlo:

Venerdì 5 giugno



Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Sabato 6 giugno



Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 16.00: F1 – Qualifiche

Domenica 7 giugno



Ore 15: F1 – Gara

Il Gran Premio di Montecarlo verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Alcuni appuntamenti, come le qualifiche di sabato e la gara di domenica (in differita alle 18:30) saranno visibili anche in chiaro su Tv8.