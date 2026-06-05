Formula1, Leclerc domina le prime libere a Monte-Carlo

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Roma, 5 giu. (askanews) – Charles Leclerc firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Sul circuito cittadino di Monte-Carlo, il pilota monegasco della Ferrari ferma il cronometro davanti a tutti, precedendo il proprio compagno di squadra Lewis Hamilton, che si piazza in seconda posizione.
La sessione si svolge in condizioni di cielo sereno, con temperature diurne stabili e l’asfalto che tocca un picco di 40,1 gradi. Leclerc prende il comando della classifica fin dai primi minuti, sfruttando l’ottimale rendimento delle mescole Pirelli più morbide della gamma, scelte dal fornitore unico per le caratteristiche del tracciato del Principato. Alle spalle delle due Ferrari si posiziona la Red Bull di Max Verstappen, staccata di mezzo secondo dal battistrada. Quarto tempo per il leader del campionato del mondo Kimi Antonelli sulla Mercedes, il quale precede il compagno di scuderia George Russell e la McLaren di Lando Norris.
I primi novanta minuti di prove sul circuito, lungo 3.337 metri e caratterizzato da 19 curve, subiscono una breve interruzione a causa dell’incidente di Isack Hadjar. Il pilota, finito a muro, costringe i meccanici della Red Bull a un lavoro straordinario per tentare di ripristinare la monoposto in vista della seconda sessione di libere. Nel corso della mattinata le scuderie testano inoltre le risposte della vettura senza l’utilizzo dell’aerodinamica attiva nei rettilinei, soluzione vietata dalla Federazione Internazionale dell’Automobile per motivi di sicurezza proprio a partire dall’appuntamento monegasco.
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