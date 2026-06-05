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Pil, Istat: crescita +0,7% nel 2026 e nel 2027

| 5 Giugno 2026 10:05 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 5 giu. (askanews) – Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E’ la stima dell’Istat contenuta nelle Prospettive per l’economia italiana.

L’aumento del Pil, nel biennio di previsione, verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte (+0,9 e +0,5 punti percentuali rispettivamente); la domanda estera netta, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 (-0,2 p.p.) e nullo nel 2027.

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