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Donna trovata morta in casa a Torino, c’è un indagato

| 23 Luglio 2026 18:03 | 0 commenti

Donna trovata morta in casa a Torino, c’è un indagato

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(Adnkronos) – C’è un indagato per la morte della giovane donna trovata senza vita la sera di lunedì scorso in un appartamento di Barriera di Milano, a Torino, avvolta in un telo e nascosta nel cassettone del letto. A quando si apprende, l’indagato sarebbe stato ascoltato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino che dal momento del ritrovamento del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono al lavoro per ricostruire vita privata e lavorativa della vittima.  

Oggi, intanto, è stata eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte e stabilire con maggiore certezza quando la donna è morta. Ancora presto, fanno sapere gli investigatori, per conoscere gli esiti delle analisi. A dare l’allarme era stato un amico preoccupato per non avere avuto più notizie della donna.  

 

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