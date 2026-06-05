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Roland Garros, Bolelli/Vavassori eliminati in semifinale di doppio. Alle 19 Cobolli-Arnaldi

| 5 Giugno 2026 14:32 | 0 commenti

Roland Garros, Bolelli/Vavassori eliminati in semifinale di doppio. Alle 19 Cobolli-Arnaldi

Italpress, Sport Italpress
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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro – accreditato della quinta testa di serie del tabellone – si arrende in due set alle prime teste di serie Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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