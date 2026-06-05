Santa Sede: in Spagna Papa incontrerà vittime abusi clero

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Roma, 5 giu. (askanews) – Durante il prossimo Viaggio Apostolico, Papa Leone XIV “incontrerà alcune vittime di abuso da parte di membri del clero in Spagna”. È quanto conferma la sala stampa della Santa sede sottolineando che “l’incontro è stato organizzato dalla Chiesa spagnola”.
“Ulteriori informazioni – viene spiegato – potranno seguire l’incontro stesso, nel rispetto delle vittime, della loro volontà e privacy”.
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