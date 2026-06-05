Schlein: spiace addio Picierno ma non condivido sua lettura del Pd

Roma, 4 giu. (askanews) – “Dico che sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a margine di una iniziativa pubblica, commentando l’addio di Pina Picierno.

“Noi continueremo a lavorare per un Pd plurale, inclusivo, e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore”, ha aggiunto.

Ha aggiunto la Schlein: “Non condivido questa lettura del Partito Democratico di oggi, continuerà ad essere plurale ed inclusivo, avere cura delle sue diverse culture politiche, sensibilità ed esprimere una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo”.