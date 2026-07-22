Bari, uomo senza fissa dimora accoltellato nel quartiere San Giorgio

1 minuto per la lettura

Un clochard sessantunenne è stato accoltellato nella notte a Bari nel quartiere San Giorgio: l’uomo è stato soccorso e ricoverato in ospedale.

BARI – Notte di paura a sud di Bari, dove un gravissimo episodio di violenza ha scosso il quartiere San Giorgio. Intorno alle 4 di questa mattina, un uomo di 61 anni è stato brutalmente accoltellato, riportando profonde ferite da taglio alle braccia e al torace.

La vittima, che secondo le prime informazioni raccolte sarebbe una persona senza fissa dimora, è stata ritrovata riversta a terra sull’asfalto da alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in ospedale. Fortunatamente, al termine di tutti gli accertamenti medici del caso, i sanitari hanno sciolto la prognosi: l’uomo non è in pericolo di vita.

UOMO ACCOLTELLATO A BARI: LE INDAGINI DELLA POLIZIA SCIENTIFICA E DELLE VOLANTI

Sull’aggressione vige il massimo riserbo. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti delle Volanti e gli specialisti della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi di rito. Si cerca di individuare eventuali tracce biologiche o l’arma usata durante il ferimento.

I poliziotti stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e stabilire il movente dietro la brutale aggressione. Al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di San Giorgio per risalire all’identità dell’aggressore.