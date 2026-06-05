Wall Street crolla zavorrata dai chip, DJ -1,35%% e Nasdaq -4,18%

Milano, 5 giu. (askanews) – Crollo di Wall Street, oggi, in una seduta zavorrata dalle vendite sui titoli tech e dall’impennata dei rendimenti dei Treasury sui timori di un rialzo dei tassi dopo il rapporto sull’occupazione Usa di maggio risultato nettamente migliore delle previsioni. L’indice Dow Jones Industrial è sceso dell’1,35% a 50.866,78 punti e lo S&P 500 ha ceduto il 2,63% a 7.384,59 punti. Ma il vero e proprio tonfo lo ha subito il Nasdaq, finito in rosso del 4,18% a 25.709,43.

A far precipitare l’indice dei titoli tecnologici è stato in particolare il settore dei semiconduttori, colpito da forti ribassi in seno a un pesante sell-off tecnologico globale. Tra i big dei chip, le azioni Nvidia hanno segnato -6,20%, le Intel -11,28%, le Broadcom -7,92%, le Qualcomm -10,98%.