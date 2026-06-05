Zverev-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – È il giorno delle semifinali del Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, Alexander Zverev sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Parigi, con il vincente che se la vedrà in finale con uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar, mentre Mensik ha superato Draguet, Navone, De Minaur, Rublev e Fonseca.

La semifinale tra Zverev e Mensik è in programma oggi, venerdì 5 giugno, alle ore 14.30, nella sessione diurna del Philippe-Chatrier. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Zverev negli ottavi dell’ultimo Masters 1000 di Madrid.

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.