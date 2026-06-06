Australia, squalo di 4,5 metri attacca un sub: tragedia al largo di Albany

(Adnkronos) – Un subacqueo di 35 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo di 4,5 metri nell’Australia occidentale. Lo ha dichiarato la polizia locale spiegando che la vittima stava praticando pesca subacquea con la sua famiglia vicino a Michaelmas Island, al largo della costa di Albany e a circa 375 chilometri a sud-est di Perth. In una nota, la polizia ha dichiarato che i servizi di emergenza sono stati allertati in seguito a segnalazioni di un possibile attacco di squalo e che l’uomo è stato portato a riva in barca, dove è stato soccorso dai paramedici per oltre due ore.