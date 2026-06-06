Capolavoro di Antonelli, è in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le due Ferrari

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il pilota della Mercedes conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1, stampando un tempo clamoroso in 1’12″051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi.

Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila: Lewis Hamilton è terzo a 0″228, mentre Charles Leclerc è quarto a tre decimi. George Russell con l’altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali, non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Isack Hadjar (Red Bull). Sono ancora attardate anche le due McLaren, visto che Oscar Piastri e Lando Norris chiudono rispettivamente in settima e ottava posizione ad oltre mezzo secondo da Antonelli. Completano la top 10 Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls).

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

“Sono riuscito a mettere tutto insieme, è stata una qualifica molto combattuta con Max. Sapevo che l’ultimo giro era buono e speravo che fosse sufficiente. Sono molto contento, ringrazio il team perché siamo riusciti a migliorare molto dopo le difficoltà di ieri”. Lo ha detto Andrea Kimi Antonelli, dopo la pole position. “In questa qualifica ci vuole un impegno enorme, devi avvicinarti sempre più al muro per migliorare e non è facile trovare fiducia. Mi sto godendo la macchina e il weekend, è bello poterlo fare. Non vedo l’ora che arrivi domani”, spiega il leader del Mondiale.

“Se ieri mi avessero detto che sarei arrivato in prima fila, avrei sicuramente accettato. Fino a stamattina abbiamo avuto delle difficoltà, essere lì davanti è positivo. Sono molto felice di essere in prima fila. Domani bisognerà vedere la partenza, che non sarà semplice. Con queste macchine siamo ancora più al limite, ma quando riesci a fare un giro pulito è davvero molto appagante”, evidenzia Max Verstappen.

“Congratulazioni a Kimi, ha fatto davvero un lavoro eccezionale con la sua prima pole qui. È una giornata bellissima, ma difficile per noi. In prova sembravamo fortissimi, ma le sensazioni sono state diverse rispetto alle libere. Ho dato il massimo spingendo fino al limite. Siamo tutti molto vicini, pensavo quasi di aver fatto la pole. Abbiamo perso qualcosa da ieri ad oggi e dobbiamo cercare di capire dove e perché. Ma i ragazzi del team hanno fatto un grande lavoro”, dichiara Lewis Hamilton.

GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1’12″051

alla media di 166,731 km/h

2. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’12″094

2a fila

3. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’12″279

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’12″351

3a fila

5. Isack Hadjar (FRA) Red Bull 1’12″434

6. George Russell (GBR) Mercedes 1’12″445

4a fila

7. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’12″624

8. Lando Norris (GBR) McLaren 1’12″765

5a fila

9. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1’13″226

10. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1’13″412

6a fila

11. Alexander Albon (THA) Williams 1’13″787

12. Carlos Sainz (ESP) Williams 1’13″815

7a fila

13. Nico Hulkenberg (GER) Audi 1’13″902

14. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1’13″995

8a fila

15. Arvid Lindblad (GRB) Racing Bulls 1’14″248

16. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi no time

9a fila

17. Esteban Ocon (FRA) Haas 1’14″722

18. Sergio Perez (MEX) Cadillac 1’14″747

10a fila

19. Oliver Bearman (GBR) Haas 1’14″814

20. Valtteri Bottas (FIN) Cadillac 1’15″283

11a fila

21. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1’15″349

22. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1’16″061

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)