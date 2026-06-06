MotoGp, Bezzecchi: “Sprint molto difficile, podio importante”

Roma, 6 giu. (askanews) – Marco Bezzecchi chiude al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria al Balaton Park e consolida la leadership iridata, al termine di una gara definita dallo stesso pilota “molto, molto difficile”.

Partito dalla sesta posizione in griglia, il pilota italiano ha sfruttato al meglio la partenza portandosi subito in terza posizione, dove è rimasto fino alla bandiera a scacchi. Bezzecchi non è però riuscito a tenere il ritmo dei due battistrada, Marc Marquez e Pedro Acosta, accontentandosi del gradino più basso del podio nella gara breve.

Un risultato comunque importante in ottica mondiale, che consente al leader della classifica di allungare su Jorge Martin, ora staccato di 20 punti.

Nel post gara Bezzecchi ha sottolineato le difficoltà incontrate: “La mia è stata una Sprint molto, molto difficile. La pista era un po’ strana, soprattutto l’aderenza all’inizio era molto bassa. È stato difficile trovare il ritmo. Per fortuna la partenza è andata bene, ma poi ho sentito un contatto dietro e ho iniziato ad avere tante difficoltà sul posteriore. Sono soddisfatto del risultato dopo momenti parecchio complicati. Vediamo domani”, ha dichiarato il pilota.