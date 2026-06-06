MotoGP, Marquez: “Partire bene, gestire di più”

Roma, 6 giu. (askanews) – Marc Marquez ha dominato la Sprint Race del Balaton Park. Il campione del mondo in carica, al termine della gara, è intervenuto a Sky: “In 3 giorni non cambiano le condizioni fisiche, è cambiata la pista: gira a sinistra e mi sento più comodo. Ci sono due punti in cui soffro con il braccio destro, mentre al Mugello ce ne sono di più. La strategia è stata giusta: partire bene, spingere 3-4 giri all’inizio e poi gestire fisico e gomme. Venerdì sono stato ‘Eco mode’, oggi ‘Supersport mode’, domani ‘Sport mode’: dobbiamo partire bene ma gestire un po’ di più. Dobbiamo essere bravi, mi piacerebbe finire sul podio onestamente”