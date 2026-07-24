66° Salone Nautico Internazionale: fiducia delle imprese, crescita esposizione e nuove opportunità di mercato

(Adnkronos) – A Genova, dall’1 al 6 ottobre, il 66° Salone Nautico Internazionale cresce nell’esposizione confermando la propria identità più profonda: essere la piattaforma che accompagna l’industria nautica, ne orienta le scelte e la sostiene nei momenti di instabilità. A due mesi dall’apertura del 66° Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova dall’1 al 6 ottobre, nonostante il mercato sia condizionato dalla situazione geopolitica internazionale, gli espositori confermano la loro fiducia nel ritorno al tradizionale posizionamento nel calendario fieristico, consolidando il ruolo del Salone Nautico quale principale strumento dell’Industria nautica. L’evento registra un ulteriore rafforzamento della presenza dei grandi protagonisti della nautica internazionale in maniera sempre più convinta e un’apertura a spazi dedicati a nuove esperienze e nuovi pubblici.

Tra le principali novità dell’edizione figurano la conclusione dei lavori nell’area del Waterfront di Levante e l’utilizzo del nuovo Palasport, oggi finalmente operativo con 74 esercizi commerciali aperti e un intero piano dedicato al food & beverage. L’Arena sportiva ospiterà iniziative pensate per l’incontro tra nautica, innovazione, cultura del mare, istituzioni, formazione e nautica per tutti: un progetto concepito come spazio aperto e accessibile al pubblico, capace di ampliare il racconto della nautica oltre la tradizionale dimensione espositiva.

Significativo l’ulteriore consolidamento della presenza della nautica oltre i 24 metri. Un risultato che conferma il momento positivo del segmento, la fiducia delle aziende nel Salone Nautico Internazionale e la leadership del Made in Italy. Il ritorno al tradizionale posizionamento della manifestazione nel calendario fieristico nel mese di ottobre ha, inoltre, contribuito a rafforzare l’attrattività del Salone quale appuntamento internazionale di riferimento per questo segmento.

Il Salone Nautico svolge da sempre la funzione di accompagnare l’industria, orientarla, accelerarne le dinamiche e sostenerla nei momenti di instabilità. È in questa funzione che la manifestazione trova la propria identità più autentica, come sottolinea lo stesso presidente Piero Formenti: “Il Salone Nautico Internazionale è, prima di tutto, uno strumento al servizio dell’industria nautica da diporto. La scelta di tornare ad ottobre nasce dall’ascolto delle imprese e dalla volontà di rispondere alle esigenze del mercato in una finestra temporale più coerente con le dinamiche del settore. Oggi vediamo una risposta molto positiva da parte degli operatori, che conferma la fiducia nel Salone e nel percorso intrapreso, nonostante la situazione geopolitica internazionale penalizzi in particolare la media e piccola nautica che sono il motore del Salone. Il nostro obiettivo non è semplicemente organizzare una manifestazione di successo, quanto mettere il Salone nelle condizioni di sostenere la competitività dell’industria nautica, favorire il confronto internazionale e creare valore per le imprese e per il Paese.” – Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica.

L’andamento del mercato della nautica da diporto continua a risentire di uno scenario internazionale condizionato da fattori esogeni che incidono sulla fiducia di imprese e consumatori. Al perdurare delle tensioni geopolitiche, recentemente aggravate dalla nuova escalation in Medio Oriente, si aggiungono le incertezze legate alla politica commerciale e ai dazi introdotti dagli Stati Uniti. Dopo un avvio d’anno che aveva fatto registrare segnali di ripresa, questo contesto ha alimentato un clima di incertezza che interessa soprattutto la piccola e media industria nautica, mentre il segmento dei grandi yacht continua a mostrare buone performance. Sul comparto pesa, inoltre, il persistente aumento dei costi delle materie prime e della componentistica, che comprime i margini delle imprese. Rimangono invece positivi i segnali provenienti dal turismo nautico e dal charter, che confermano una domanda di esperienze in mare ancora sostenuta.

Si rafforza anche il programma delle iniziative dedicate al business internazionale, all’innovazione, alla sostenibilità, al design e alla formazione. Tra gli appuntamenti confermati figurano la seconda edizione dei TechTrade Days 2026, il format B2B dedicato all’accessoristica e alla componentistica nautica con oltre 400 brand presenti, e le iniziative rivolte ai giovani e ai nuovi appassionati, cui si affianca, dopo il successo dello scorso anno, la conferma del biglietto Under 25 a tariffa agevolata.

Tra gli eventi già in calendario: mercoledì 30 settembre, la presentazione della nuova edizione di La Nautica in Cifre, l’unico report statistico riconosciuto nel settore, realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in partnership con Fondazione Edison; giovedì 1° ottobre, la cerimonia inaugurale del 66° Salone Nautico Internazionale, con la partecipazione dei rappresentanti del Governo e delle Istituzioni; venerdì 2 ottobre, la cerimonia di premiazione della settima edizione del Design Innovation Award — il premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 per sostenere l’eccellenza della nautica e valorizzare l’innovazione — e, nella stessa giornata, il World Yachting Sustainability Forum, giunto alla quinta edizione, dedicato ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e della competitività del settore. L’edizione 2026 conferma così la propria vocazione internazionale e il ruolo di piattaforma di riferimento per l’intera filiera, con un calendario ricco di appuntamenti istituzionali, economici e culturali che accompagneranno tutte le giornate della manifestazione, con il coinvolgimento di espositori, stampa e pubblico.

Lo sport a sua volta sarà protagonista, con l’America’s Cup in primo piano. Dopo la firma, lo scorso anno, del protocollo che vede Confindustria Nautica quale Strategic Marine Industry Advisory Partner della 38ma Louis Vuitton America’s Cup, il rapporto di collaborazione con gli organizzatori dell’evento prosegue. Nello stesso modo la Federazione Italiana Vela, le associazioni di classe, e altri eventi e protagonisti di caratura mondiale saranno ospiti della 66ma edizione del Salone Nautico Internazionale.

Si ampliano le opportunità di collegamento con la città di Genova grazie anche all’offerta della nuova compagnia Aeroitalia che ha aperto sul capoluogo ligure numerosi voli dal Sud Italia — in particolare da Cagliari, Roma Fiumicino, Catania, Comiso-Ragusa e Salerno — e grazie alla sospensione dei principali cantieri autostradali liguri prevista fino alla conclusione del Salone Nautico. I dettagli sulle numerose novità previste per questa edizione e il palinsesto completo degli eventi saranno presentati ufficialmente nel corso della conferenza stampa d presentazione del 66°Salone Nautico Internazionale in programma il 15 settembre prossimo presso la sede di Fondazione Edison a Milano.