Formula1, Leclerc a muro a Monaco, bandiera rossa a -10 giri

Roma, 7 giu. (askanews) – Colpo di scena nel finale del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Quando mancano dieci giri alla conclusione della corsa (68 di 78), la gara viene neutralizzata prima dalla Safety Car e successivamente dalla bandiera rossa dopo l’incidente di Charles Leclerc.

Il pilota della Ferrari, terzo al momento della ripartenza dietro al leader Kimi Antonelli e a Lewis Hamilton, finisce contro le barriere all’uscita dell’ultima curva, la Antony Noghes. Un errore inatteso per il monegasco, che perde improvvisamente il controllo della vettura a causa di un marcato sottosterzo e colpisce il muro nello stesso punto in cui pochi minuti prima era andato a sbattere Lance Stroll.

Leclerc aveva manifestato per tutto il weekend difficoltà nel feeling con l’impianto frenante e, anche dopo l’incidente, via radio si è nuovamente lamentato del comportamento della monoposto. L’episodio provoca immediatamente l’ingresso della Safety Car mentre la direzione gara valuta le condizioni delle barriere.

Pochi minuti dopo il botto del ferrarista arriva la decisione della direzione gara di esporre la bandiera rossa. Secondo le prime indicazioni il provvedimento sarebbe legato alle condizioni delle barriere Tecpro, probabilmente danneggiate dai due incidenti avvenuti nello stesso tratto del circuito in un breve arco di tempo.

Prima dell’interruzione Antonelli aveva gestito senza difficoltà la ripartenza dalla Safety Car, conservando il comando della corsa davanti a Hamilton e consolidando una posizione che potrebbe rivelarsi decisiva in vista della conclusione del Gran Premio nel Principato.