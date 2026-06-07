MotoGP, Marquez trionfa in Ungheria, è la vittoria numero 100

Roma, 7 giu. (askanews) – Storica impresa per Marc Marquez che conquista il Gran Premio d’Ungheria e raggiunge quota 100 vittorie in carriera nel Motomondiale. Il pilota spagnolo domina la fase finale della corsa dopo un lungo e intenso confronto con il connazionale Pedro Acosta, secondo al traguardo dopo aver guidato la gara per diversi giri. Completa il podio Francesco Bagnaia, staccato di circa dieci secondi dalla vetta.

La gara si apre con un colpo di scena già alla prima curva. Marquez conserva il comando davanti ad Acosta, mentre Jorge Martin commette un errore in frenata provocando una carambola che coinvolge anche Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez. Un incidente che cambia immediatamente il volto della corsa.

Al secondo giro Acosta passa all’attacco e supera Marquez, prendendo il comando. Il giovane pilota KTM prova a costruire un margine importante, arrivando ad avere oltre un secondo e mezzo di vantaggio. Marquez però non perde contatto e inizia una lunga rincorsa fatta di giri veloci e pressione costante.

Il momento decisivo arriva a metà gara. Tra il 14° e il 15° passaggio i due danno vita a uno dei duelli più emozionanti della stagione, con sorpassi e controsorpassi accompagnati anche da un leggero contatto. Dopo una prima difesa di Acosta, Marquez riesce definitivamente a riprendersi la leadership e da quel momento aumenta progressivamente il ritmo.

Negli ultimi giri il campione spagnolo allunga fino a oltre due secondi di vantaggio, mentre Acosta deve arrendersi ma conserva una brillante seconda posizione che conferma il suo straordinario talento. Bagnaia, pur senza il passo dei primi due, gestisce la terza piazza senza particolari minacce.

Alle spalle del podio si mette in evidenza Ai Ogura, capace di recuperare fino alla quarta posizione superando Luca Marini nel finale. Da segnalare anche la rimonta di Di Giannantonio, che dopo essere stato coinvolto nell’incidente iniziale riesce a risalire fino alla zona punti.

La corsa registra inoltre il ritiro di Fabio Quartararo nelle fasi finali e la caduta di Joan Mir durante il duello per le posizioni di rincalzo.

Per Marquez si tratta di un successo dal valore speciale: la prima vittoria in un Gran Premio del 2026 coincide infatti con il traguardo delle 100 affermazioni in carriera, un numero che lo proietta ancora di più nella storia del motociclismo mondiale. Acosta esce comunque dal weekend ungherese a testa altissima dopo aver conteso il successo fino alle battute decisive, mentre Bagnaia raccoglie un podio prezioso in una gara caratterizzata da numerosi colpi di scena fin dal via.