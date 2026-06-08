Atletica, Duplantis perde imbattibilità dopo tre anni

1 minuto per la lettura
Roma, 7 giu. (askanews) – Armand Duplantis vede interrompersi la sua lunghissima striscia di imbattibilità nella tappa di Diamond League di Stoccolma, dove davanti al pubblico di casa lo svedese non solo manca il tentativo di record ma viene anche sconfitto nella gara del salto con l’asta. A firmare l’impresa è Kurtis Marschall, che si impone con la misura di 5,90 metri, mentre Duplantis si ferma a 5,80, pagando una serata complicata e lontana dai suoi standard abituali.
Per Duplantis si tratta di un ko che interrompe un’imbattibilità che durava da quasi tre anni. L’ultimo precedente negativo risale infatti al 21 luglio 2023, quando lo svedese chiuse al quarto posto al meeting di Montecarlo, gara vinta da Chris Nilsen. Da allora il dominio del fuoriclasse svedese era stato quasi assoluto nel circuito internazionale.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA