Riforma trasporto pubblico Calabria, Oliverio: «Inaccettabile e inquietante»

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Diretto e deciso Mario Oliverio punta il dito contro la riforma del trasporto pubblico locale portata in Consiglio Regionale della Calabria dal Centrodestra e la boccia senza appello.

«La proposta di riforma del trasporto pubblico locale presentata in Consiglio regionale in questi giorni è inaccettabile e inquietante. Niente gare, zero confronto e governance al buio». L’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, non usa mezzi termini nel bocciare senza appello la proposta di riforma del trasporto pubblico locale calabrese portata in aula dalla maggioranza che sostiene il presidente Roberto Occhiuto.

È una analisi spietata quella di Oliverio che mette spalle al muro, secondo la sua tesi, l’intero impianto di quella che, nelle intenzioni del centrodestra e del suo leader nonché presidente della Regione, doveva essere una vera e propria rivoluzione tesa al futuro. Oliverio precisa fin da subito che «non siamo di fronte ad una modifica tecnica. Si propone di sopprimere ARTCal, ente di diritto pubblico istituito dalla legge regionale del 2015 (presidente della Regione era proprio Oliverio, ndr), per sostituirlo con AMCAL, una società per azioni interamente pubblica. È una scelta che cambia il modello di governo della mobilità regionale e che, proprio per questo, dovrebbe essere accompagnata da un confronto pubblico ampio, trasparente e rigoroso».

Ma a ciò si aggiunge che «vengono soppressi gli Ambiti territoriali (compreso l’Ambito di area urbana Cosenza-Rende-Castrolibero, operativo da poche settimane) e tutto, anche la gestione delle linee ferroviarie regionali, sarà accentrato ad un soggetto di diritto privato della cui governance nulla si dice». Senza contare che «il Piano Regionale dei Trasporti, peraltro aggiornato con atto approvato poche settimane fa dalla stessa Giunta, indicava il rafforzamento di ARTCal quale cabina di regia del sistema. La proposta oggi all’esame segue invece una strada diversa: non potenzia l’Autorità, la sopprime e sostituisce».

L’ATTACCO DI MARIO OLIVERIO ALLA PROPOSTA DI RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CALABRIA

Un cambio di rotta totale, due linee operative che sembrano contraddirsi a vicenda per le quali Oliverio pone una serie di interrogativi che, per quanto semplice, costituisce il fulcro di tutta la sua critica alla proposta del Centrodestra. Oliverio si chiede «Perché? Come mai questa repentina e immotivata inversione di rotta? Quali valutazioni portano a tale decisione? Quale analisi comparativa giustifica il passaggio da un soggetto di diritto pubblico ad una società di capitali? Quali vantaggi concreti produrrà questo cambiamento per pendolari, studenti, lavoratori e imprese?».

Domande che, a dire dell’ex presidente della Regione, non hanno al momento delle vere risposte. «Anzi dilaga confusione e mancanza di chiarezza». Senza contare poi che «ancora più sorprendente è il momento scelto». La “rivoluzione copernicana” arriva infatti, «a pochi mesi dalla scadenza del 31 dicembre 2026». In un momento in cui, secondo Oliverio, «la Regione dovrebbe concentrare ogni energia per fornire risorse e dati necessari per la predisposizione dei bandi di gara, seppur con colpevole ritardo, e sul superamento dei rinvii accumulati nell’attuazione del Piano Regionale dei Trasporti». Un momento che dovrebbe essere caratterizzato da una sorta di fibrillazione amministrative e che invece vede aprirsi «un improvviso nuovo cantiere istituzionale che rischia di assorbire tempo, energie e attenzione amministrativa».

Un tempismo poco comprensibile, per l’ex capo della giunta regionale, «perché proprio ARTCal, con la chiusura del contratto di servizio con Trenitalia nel 2019 (sempre sotto il suo mandato di presidente, ndr), ha consentito al trasporto ferroviario regionale di decollare in termini quantitativi e qualitativi, anche in ragione del correlato piano di investimenti in nuovi treni e consentendo – e qui arriva una stoccata all’attuale governance regionale – anche alla amministrazione Occhiuto di accreditarsi meriti non propri».

«PERCHÉ QUESTO CAMBIO DI PROSPETTIVA?»

Tornando al tema principale, per Oliverio appare poco chiaro «questo repentino cambio rispetto a quanto affermato nello stesso richiamato documento di revisione del Piano Regionale dei Trasporti. Sostituire un soggetto di diritto pubblico con una società di capitali senza alcuna spiegazione sulle ragioni di interesse pubblico sottese lascia piuttosto pensare anche a possibili finalità elusive e strumentali di incerta legittimità».

Quindi, «se davvero la proposta dovesse essere approvata con un iter accelerato all’inizio di agosto, senza un’adeguata istruttoria, senza audizioni e coinvolgimento degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni delle imprese, delle università, dei pendolari e dei consumatori, si porrebbe un problema politico prima ancora che tecnico».

E come se ciò non bastasse ad accendere la polemica «vi è poi una questione di metodo. Una riforma – contesta Oliverio – che ridisegna l’assetto del trasporto pubblico regionale avrebbe meritato di essere assunta direttamente dalla Giunta, che ne avrebbe dovuto rivendicare apertamente la responsabilità politica. La scelta dell’iniziativa consiliare è certamente legittima sul piano ordinamentale, ma rende inevitabile una domanda: perché una riforma di tale portata non è stata presentata come iniziativa dell’esecutivo?».

«LA CALABRIA HA BISOGNO DI TRASPORTI MIGLIORI»

In chiusura Oliverio ne ha anche per le opposizioni troppo silenti sul tema. «Nondimeno, in democrazia rappresentativa, il compito delle minoranze – sostiene l’ex presidente – non è assistere agli eventi passivamente per come da anni avviene in Calabria, ma verificare, contestare, proporre alternative e pretendere trasparenza. Per questo sorprende ancora una volta l’assenza totale di un dibattito pubblico su una riforma che incide su un servizio essenziale. Non si tratta di alimentare polemiche. Si tratta di pretendere che una scelta destinata a incidere sul futuro della mobilità calabrese sia discussa alla luce del sole. La Calabria – conclude – ha bisogno di trasporti migliori, di gare tempestive, di servizi efficienti e di istituzioni credibili. Il trasporto pubblico appartiene ai calabresi, non alla maggioranza né all’opposizione. Per questo il Consiglio regionale ha il dovere di fermarsi, discutere, ascoltare e motivare».