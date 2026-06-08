Iran, Netanyahu: per ora fuoco sospeso ma pronti a rispondere

Roma, 8 giu. (askanews) – “L’Iran e Hezbollah hanno cercato di imporci una nuova equazione, e questo è intollerabile e inaccettabile per me. Pensavano di poter sparare dal territorio libanese e dall’Iran contro Israele, e che noi non avremmo reagito. Questo non è successo e non succederà, non finché sarò io al comando”. Lo ha affermato il premier israeliano Benjaminm Netanyahu in un videomessaggio.

“Al momento, il fuoco è sospeso” ma “se il regime terroristico commette un errore e ci attacca di nuovo, risponderemo con forza”, ha sottolineato Netanyahu.