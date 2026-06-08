Mirabilandia celebra la Notte Rosa 2026 con una grande serata di cabaret e comicità

(Adnkronos) – Mirabilandia si unisce ai festeggiamenti della Notte Rosa 2026, il grande Capodanno dell’estate italiana, con una serata speciale all’insegna del divertimento e della comicità che vedrà protagonisti tre volti amatissimi dal pubblico: Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli. L’appuntamento è per sabato 20 giugno in Piazza della Fama, cuore pulsante del Parco divertimenti più grande d’Italia, dove a partire dalle ore 21.15 andrà in scena uno spettacolo di cabaret unico nel suo genere. I tre artisti si esibiranno sul palco, regalando al pubblico un’ora e mezza di battute, monologhi, improvvisazione e intrattenimento dal vivo capace di coinvolgere ospiti di tutte le età.

La serata si inserisce nel programma della Notte Rosa 2026 – l’evento che ogni anno trasforma la Riviera Romagnola e numerose località dell’Emilia-Romagna in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla musica, allo spettacolo, alla cultura e all’intrattenimento – e rappresenta uno degli eventi clou del calendario estivo di Mirabilandia che offrirà ai visitatori l’opportunità di vivere il Parco fino alla chiusura (ore 23.00), unendo l’emozione delle attrazioni alla leggerezza di uno spettacolo pensato per celebrare l’inizio della stagione più attesa dell’anno.

“Con questa iniziativa, il Parco conferma il proprio ruolo di protagonista dell’intrattenimento in Italia, offrendo ai propri ospiti un’esperienza che combina adrenalina, spettacolo e divertimento dal vivo in una cornice unica, sottolinea Sabrina Mangia, Managing Director del parco. La Notte Rosa è un evento che celebra l’energia, l’accoglienza e la voglia di stare insieme che da sempre contraddistinguono la Romagna e Mirabilandia”.