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Nexi, Scannapieco: ha spazi di crescita, aumentiamo nostro presidio

| 8 Giugno 2026 17:29 | 0 commenti

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Milano, 8 giu. (askanews) – Sul rafforzamento nella fintech Nexi “la nostra operazione è gestita esclusivamente da noi. A quanto mi consta quella di Cvc è uscita in un articolo ma ad oggi non abbiamo notizie di interesse sull’asset”. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, a margine seconda edizione Impact Award.”Noi riteniamo – ha detto Scannapieco – che sia un’infrastruttura importante per il Paese, un player europeo di rilievo che ha degli spazi di crescita e quindi abbiamo ritenuto, ovviamente dopo aver studiato molto attentamente il settore e l’azienda, che valesse la pena aumentare il nostro presidio”.Cdp è un investitore di lungo periodo, “come è nella natura di Cassa depositi e prestiti”. Interpellato su ipotesi di fusione con Worldline o delisting, “no – ha risposto il manager – per il momento stiamo salendo, ovviamente il campo di gioco di queste aziende non è solo l’Italia. Però in questo momento non c’è nulla”.

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