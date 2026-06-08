Opec+: aumento produzione di 188mila barili al giorno a luglio

Milano, 7 giu. (askanews) – I sette Paesi Opec+ che hanno adottato tagli volontari aggiuntivi – Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman – hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di 188mila barili al giorno da luglio 2026.

La decisione, presa in una riunione virtuale, rientra nel graduale rientro dei tagli volontari annunciati nell’aprile 2023. I Paesi hanno confermato l’impegno a sostenere la stabilità del mercato e a mantenere un approccio prudente.

L’aumento potrà essere confermato, sospeso o invertito in base all’evoluzione delle condizioni di mercato. I sette produttori hanno ribadito la “piena flessibilità” nella gestione dell’offerta, inclusa la possibilità di ripristinare parte dei tagli se necessario.

Il gruppo ha inoltre confermato l’impegno a rispettare integralmente gli accordi Opec+ e a compensare eventuali volumi prodotti oltre le quote concordate dal gennaio 2024. Il periodo di compensazione è stato prorogato fino alla fine del 2026. I sette Paesi terranno riunioni mensili per monitorare mercato, rispetto degli impegni e compensazioni. Il prossimo incontro è previsto il 5 luglio.