Premio Mediastars, riconoscimento ad Anas per claim in difesa degli animali

ROMA (ITALPRESS) – Anas vince due premi Mediastars per i progetti di Brand Identity e Advertising. La società del Gruppo Fs Italiane si è classificata al primo posto nella “Sezione Etico Sociale Categoria Stampa” per la pagina di Advertising “Non abbandonare una parte di te” aggiudicandosi anche lo “Special Star” per il Graphic Design del Brand Manual Anas. La premiazione è avvenuta all’Auditorium San Fedele di Milano.

Il Premio Mediastars, giunto alla sua 30esima edizione, valorizza la professionalità e il talento di quanti operano in campo pubblicitario ed è uno dei più autorevoli a livello nazionale per la realizzazione di campagne di “Advertising, Corporate Identity e Comunicazione Multimediale”. L’obiettivo è mettere in luce il valore di chi contribuisce alla riuscita di un progetto di comunicazione.

“Questi riconoscimenti rappresentano un risultato importante per Anas e per tutte le persone che ogni giorno contribuiscono con competenza, creatività e senso di responsabilità alla nostra missione – ha detto l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme -. Il premio alla campagna contro l’abbandono degli animali e lo Special Star al nostro Brand Manual valorizzano un lavoro corale, che unisce visione, innovazione e capacità di parlare al Paese con un linguaggio chiaro e autentico”.

La pagina di Advertising “Non abbandonare una parte di te” rientra nella campagna di sensibilizzazione Anas contro l’abbandono degli animali. Attraverso un linguaggio visivo potente la locandina mostra un volto diviso in due metà speculari: umana e animale. Il claim, poi, rafforza il messaggio trasformando l’abbandono in una riflessione personale e collettiva: non solo rispetto degli animali e delle regole, ma consapevolezza che ogni gesto può avere conseguenze irreversibili.

Il Brand Manual di Anas è invece un ecosistema digitale. Il progetto trasforma il tradizionale manuale in una piattaforma digitale dinamica, pensata per rendere il brand accessibile, coerente e operativo. Un ambiente che semplifica la complessità e rende naturale l’adozione dell’identità visiva in ogni contesto. La novità è l’integrazione diretta con l’intranet aziendale che rende il Brand Manual un ponte strutturato tra strategia e operatività, tra visione e azione.

(ITALPRESS).