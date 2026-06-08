Real Madrid, Florentino Perez confermato presidente fino al 2030, Mourinho in panchina la prima mossa

(Adnkronos) –

Florentino Perez è stato rieletto presidente del Real Madrid fino al 2030 per il suo ottavo mandato. Nel suo discorso il presidente blancos ha dichiarato: “Abbiamo vinto le elezioni e continueremo a lavorare per continuare a vincere titoli. Abbiamo vinto in tutti i seggi elettorali e abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato nella storia delle elezioni del Real Madrid. Il primo lo abbiamo ottenuto sempre noi nel 2004. È un risultato straordinario. E devo dirvi che le cose avrebbero potuto andare meglio, perché quasi mille voti per corrispondenza, voti certificati da un notaio, sono stati annullati a causa di problemi procedurali sui quali faremo ricorso, poiché crediamo di essere nel giusto. Sono ancora qui, e sono qui per difendere il Real Madrid. Continueremo a lavorare affinché il Real Madrid continui a vincere titoli e lotteremo fino alla fine per conquistare la sedicesima Coppa dei Campioni. Avete dimostrato il vostro impegno e la vostra lealtà al club. Il Real Madrid ha vinto. Abbiamo dato al mondo un esempio di democrazia, trasparenza e convivenza. Abbiamo dimostrato di essere una grande famiglia, di amare il Real Madrid e di essere pronti per il futuro”.

Florentino Pérez ha vinto le elezioni per la presidenza e il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid con 21.741 voti, pari al 65%. Battuto nettamente Enrique Riquelme che ha ottenuto 11.814 voti, pari al 35%.

“Come presidente del Real Madrid, sono molto orgoglioso di tutti voi. È stata una giornata elettorale brillante, in cui i soci si sono espressi liberamente per decidere il destino del club più grande della storia. Questo è il Real Madrid che tutti vogliamo. Un Real Madrid indipendente. Un Real Madrid che non teme le sfide e gli ostacoli. Continueremo a essere orgogliosi dello stadio Santiago Bernabéu, il miglior stadio del mondo. Orgogliosi di avere i migliori giocatori del mondo, orgogliosi di dare il bentornato a uno dei migliori allenatori del mondo, un madridista come José Mourinho. E state certi che, con me come presidente, il Real Madrid è stato, è e rimarrà sempre di proprietà dei suoi soci. Con me come presidente, il Real Madrid è stato, è e rimarrà sempre di proprietà dei suoi soci. Dobbiamo restare uniti, spinti dalla nostra passione per il Real Madrid. A coloro che non mi hanno votato, farò tutto il possibile per rispondere alle vostre preoccupazioni”, ha aggiunto Florentino Perez.