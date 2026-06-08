Tajani: grandi possibilità di joint venture con la Norvegia

Roma, 8 giu. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Forum Italia-Norvegia oggi alla Farnesina, ha dichiarato che sono molte le joint venture dove Roma e Oslo possono collaborare insieme, dall’energia alla difesa, fino alle materie prime.”Abbiamo inaugurato questo importante Business Forum, che dovrà vedere sempre più imprese italiane esportare in Norvegia o anche internazionalizzarsi in Norvegia”, incrementando gli investimenti reciproci, ha sottolineato il ministro Tajani.”Sono tanti i settori in cui possiamo collaborare insieme”, ha sostenuto Tajani, “attraverso joint venture nel settore della Difesa, delle energie, le materie prime, la sicurezza cibernetica”. “Sono tanti i settori in cui noi possiamo operare insieme”, ha specificato ancora Tajani.