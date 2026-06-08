TIM Summer Hits apre l’estate in musica, 4 serate a Roma

Milano, 8 giu. (askanews) – TIM Summer Hits apre l’estate 2026 a Roma. Quattro serate-evento da non perdere nel cuore della Capitale: sul palco di Piazza del Popolo si alterneranno le star della musica per cantare insieme al pubblico i loro successi del momento, dando vita a performance live di grande energia.

Gli appuntamenti sono fissati per domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

Una delle piazze di Roma tra le più conosciute al mondo si trasformerà così nel più grande palcoscenico a cielo aperto di questa stagione, accogliendo i Top player delle classifiche e le icone pop del momento con tutte le canzoni più amate dell’estate.

A guidare lo show Carlo Conti e Andrea Delogu: una conduzione di successo per il terzo anno consecutivo.

Le serate (ad ingresso gratuito) saranno registrate e trasmesse prossimamente in prima serata su Rai1, in contemporanea su Rai Radio2 e disponibili anche su RaiPlay.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends TV, con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale guidato da Alessandro Onorato.