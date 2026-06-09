Da Bolt, Pony.ai e Stellantis un programma per i test di mobilità autonoma in Lussemburgo

ROMA (ITALPRESS) – Bolt, la principale piattaforma europea di mobilità, Pony.ai, leader globale nella tecnologia a guida autonoma, e Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, hanno annunciato oggi il lancio di un programma di sperimentazione della mobilità autonoma in Lussemburgo. Il programma di test si concentrerà sulla convalida della sicurezza, delle prestazioni e della prontezza alla conformità normativa dei veicoli autonomi di settima generazione (Gen-7) di Pony.ai nel traffico reale in Lussemburgo. Tale iniziativa è sostenuta dall’approccio lungimirante del Paese ai test di mobilità autonoma. Stellantis contribuirà con la sua esperienza nella progettazione e produzione di veicoli, con un furgone di medie dimensioni basato sulla sua L4-Ready Platform.

I partner sono attivi nella preparazione di “Living Lab”, il progetto pilota ideato per testare le tecnologie e i processi operativi necessari a supportare una mobilità autonoma sicura nelle città, coprendo l’intero ecosistema: dall’implementazione dei veicoli e dall’integrazione della piattaforma di ride-hailing, fino alla gestione della flotta e al coordinamento normativo. Il programma pilota si fonda sulle collaborazioni già precedentemente annunciate tra Stellantis, Pony.ai e Bolt per promuovere lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni di mobilità autonoma in Europa. Le aziende puntano ad essere pronte ad una guida totalmente senza conducente entro la fine del programma di test. Il progetto pilota mette insieme competenze complementari lungo l’intera filiera: La piattaforma di ride-hailing e l’esperienza di settore di Bolt; L4-Ready Platforms di Stellantis, così come le competenze nell’ingegneria e nella produzione dei veicoli; La tecnologia di guida autonoma e l’esperienza operativa di Pony.ai.

Questo è il primo progetto pilota di mobilità autonoma di Bolt e rappresenta la prossima pietra miliare nell’obiettivo dell’azienda di scalare i servizi di mobilità autonoma nelle città europee con vari partner tecnologici. Per Stellantis, questo progetto pilota mostra il suo ecosistema di partner in crescita in Europa e fa progredire la sua strategia globale di mobilità senza conducente basata su L4-Ready Platforms.

“La tecnologia di mobilità autonoma sta già trasformando il settore dei trasporti a livello globale e – spiega Markus Villig, Founder e CEO di Bolt -, in qualità di unica piattaforma di ride-hailing indipendente fondata in Europa e competitiva su scala mondiale, intendiamo essere in prima linea nello sviluppo e nella diffusione di questa tecnologia rivoluzionaria in Europa. Accogliamo con favore l’approccio progressivo del Lussemburgo alla sperimentazione di queste soluzioni e siamo lieti di collaborare a stretto contatto con il nostro partner europeo Stellantis e con il leader globale del software Pony.ai per l’avvio di ulteriori progetti pilota in futuro”. “Il contesto normativo lungimirante del Lussemburgo – sottolinea Dr. James Peng, Founder e CEO di Pony.ai -:offre una solida base per la sperimentazione della mobilità autonoma in Europa. Insieme a Bolt e Stellantis, siamo entusiasti di validare la tecnologia di Pony.ai in scenari di traffico reale e di supportare lo sviluppo responsabile della mobilità autonoma in tutta la regione”.

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, Stellantis, ha dichiarato: “La mobilità autonoma può rendere il trasporto più accessibile e conveniente per i clienti. In Stellantis, le nostre L4-Ready Platforms sono progettate per offrire soluzioni flessibili e scalabili su più segmenti di veicoli. In collaborazione con partner come Bolt e Pony.ai, puntiamo a portare la mobilità senza conducente nella vita quotidiana in modo sicuro, efficiente e intuitivo”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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