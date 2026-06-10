Meloni a Confcommercio: non siamo repubblica delle banane, regole si rispettano

Milano, 10 giu. (askanews) – “Il messaggio che vogliamo lanciare è che questa non è la repubblica delle banane: si rispettano le regole, perchè senza regole non c’è mercato e non c’è crescita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea di Confcommercio in corso a Roma, citando i dati sul contrasto alle attività commerciali “apri e chiudi”, ovvero “chi apre una attività, la chiude dopo pochi mesi zenza pagare mai le tasse, per poi riaprire poco dopo sotto altro nome. Ne abbiamo chiuse 24mila, e sono attività spesso gestite da immigrati magari entrati illegalmente e che si mettono pure a fare concorrenza sleale. Non si può fare, non si può fare. E stiamo anche su questo rispondendo”.