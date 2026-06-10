Ponte stretto, Conte: inchiesta procura Roma ennesimo fallimento Meloni

Roma, 9 giu. (askanews) – “L’ennesimo fallimento del governo Meloni non ne azzeccano una recuperiamo subito quei 13 miliardi e mezzo servono per le famiglie e per la sanità per le imprese per i nostri giovani. Questa è l’urgenza del paese”. Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte commentando l’indagine della procura di Roma.

Spiega l’ex premier: “L’inchiesta della procura di Roma sul ponte sullo stretto conferma che non solo il progetto era fallato, non solo c’è stata una forzatura addirittura contro la Corte dei Conti, ma adesso si scopre anche l’ombra della corruzione su questo progetto”.