Taormina, Tiziana Rocca: donne possono fare sinergia, serve equal pay

Taormina (Me), 10 giu. (askanews) – Alla 72esima edizione del Taormina Film Festival donne protagoniste, spiega la direttrice artistica Tiziana Rocca, poco dopo la conferenza inaugurale.”Tante donne protagoniste, ci sarà anche un panel ‘Donne oltre lo sguardo’ per fare il punto con tante donne importanti per capire che forse possono fare sinergia e bisogna sensibilizzare attraverso la comunicazione che è importante raggiungere anche una parità di budget nei film, per le donne registe, equal pay per le donne protagoniste e i loro colleghi, quindi è molto importante” ha dichiarato.”Jane Campion – presidente di giuria di questa edizione – mi ha ringraziata dicendomi che ha fatto anche lei questa battaglia da giovane e che è importante per le nuove generazioni. Io sono un direttore donna ma c’è ancora molto da fare; è giusto che un festival del cinema parli dell’attualità, le donne possono dare un grande contributo nel cinema. Infatti nella nostra giuria di sette elementi cinque sono donne”, ha concluso Tiziana Rocca.