Fondazione Cecchettin: “Parità di genere sia obiettivo condiviso”

(Adnkronos) – “I dati Istat e quelli di numerose associazioni confermano che la strada da percorrere per colmare il divario di genere è ancora lunga. Il tema di questa giornata è fondamentale: la parità deve essere un obiettivo condiviso da tutti, un traguardo collettivo”. Sono le parole di Gino Cicchettin, Fondazione Giulia Cicchettin, intervenuto oggi a Roma alla tappa della campagna di Coop sulla differenza di genere “Close the Gap”, che oggi ha trovato il suo spazio nella Capitale all’interno della Galleria Alberto Sordi.

“Come Fondazione Giulia Cecchettin, stiamo portando avanti il nostro impegno, concentrandoci soprattutto sull’educazione – riprende il fondatore della Fondazione – Crediamo fermamente che per abbattere questo gap si debba partire dai banchi di scuola, già dalla primaria e dall’infanzia: solo così potremo formare generazioni capaci di guardare l’altro come un proprio pari, riconoscendo a ogni individuo gli stessi diritti e le stesse opportunità”.

“Il percorso è complesso e non privo di ostacoli – osserva Cecchettin – ma la sensibilità pubblica è in crescita, sostenuta anche dal crescente impegno delle aziende che scelgono di promuovere attivamente questi valori. Non ci fermeremo: la ricerca e i dati internazionali confermano che l’implementazione di percorsi di educazione sessuo affettiva porta a una significativa riduzione di violenze e femminicidi. È tempo di contrastare con determinazione pregiudizi e teorie prive di fondamento scientifico. Concentrandoci concretamente sul benessere dei giovani e della società, saremo in grado di compiere le scelte giuste per il futuro”, conclude Cecchettin.