Meloni ricorda Berlusconi: condiviso percorso che continua ancora

Milano, 12 giu. (askanews) – “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di Governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo”.

Antonio Tajani ricorda sul Giornale la figura del fondatore di Forza Italia e di un progetto politico “che è andato avanti anche dopo la scomparsa dell’ideatore perchè la strada era quella giusta: un centro politico che il nostro leader amava definire cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista, atlantista. Un centro vero, non un luogo geografico a metà fra la destra e la sinistra ma l’anima moderata del centro-destra, uno schieramento che esiste – puntualizza – proprio per un’intuizione di Silvio Berlusconi”.

Una coalizione “capace di riassumere i valori e il linguaggio del centro e quelli della destra democratica, senza mai cadere nelle derive estremiste. È anche grazie a questo se finora in Italia non si sono affermati partiti di matrice fanatica e massimalista.

Ed è grazie a Forza Italia se esiste e continuerà a esistere da noi un centro-destra di governo, che garantisce sicurezza democratica, stabilità, impegno coerente per l’Europa e l’Alleanza Atlantica”.

A tre anni dalla sua morte, “noi non vogliamo ‘commemorare’ Silvio Berlusconi, vogliamo andare avanti sulla base delle sue idee e dei valori che ha indicato, e del progetto politico che ha costruito. Stare fermi solo a ricordare significherebbe tradire il suo insegnamento. Continueremo a lavorare ogni giorno per questo, nel nome di Silvio Berlusconi, onorati della vicinanza e della partecipazione dei suoi figli – sottolinea Tajani – alle nostre riflessioni. Il fatto che il nome Berlusconi sia non soltanto nei nostri cuori e nel nostro simbolo, ma anche nella vicinanza concreta della sua famiglia è un grande valore di cui siamo fieri”.

“Ci manchi, Silvio”. Così Matteo Salvini ricorda il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, a ter anni dalla sua scomparsa. Sui social il segretario della Lega ha postato una foto che li ritrae assieme in una posa affettuosa, con la scritta “Per sempre con noi, Silvio!”