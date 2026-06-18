Sondaggio politico, Futuro nazionale cresce e sorpassa la Lega. Vannacci: “Siamo solo alla rampa di lancio”

(Adnkronos) –

Arriva il sorpasso di Futuro nazionale sulla Lega. E’ quanto emerge dal sondaggio Youtrend per SkyTg24. Il partito di Roberto Vannacci gudagna 1,5 punti rispetto al 29 maggio, arriva al 5,9% e supera il Carroccio al 5,8 (-0,1).



“Come gia detto non mi fido dei sondaggi. I miei sondaggi sono quelli fatti in mezzo alla gente…” . “Tutto procede secondo il piano e siamo solo alla rampa aperta e al lancio iniziale”, ha commentato con l’Adnkronos Vannacci rispolverando il linguaggio del parà.

Nel sondaggio crescono anche il Pd al 22,2% (+0,5), Forza Italia all’8,2% (+0,4) e AVS al 6,8% (+0,4), mentre cala il M5S al 12,1% (-1,4). Fratelli d’Italia si conferma primo partito con 27,8% guadagnando uno 0,1. Azione è al 3,1 mentre Italia Viva al 2,1. I Libdem di Luigi Marattin all’1,2%, Più Europa all’1, Noi Moderati allo 0,9.