A Wimbledon anche Berrettini e Cobolli volano al terzo turno

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, anche Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono approdati al terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Tennis Club. L’esperto romano, numero 51 del mondo, finalista nel 2021 nel Major britannico, ha sconfitto in quattro set il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. 6-4 7-5 3-6 6-3, in due ore e 51 minuti di gioco, il punteggio del match giocato sul prestigioso Centre Court in favore dell’azzurro, che al terzo turno incontrerà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il bulgaro Grigor Dimitrov. Raggiante Berrettini a fine partita: “Sono felicissimo. E’ stato speciale tornare a giocare e vincere sul Campo Centrale: è passato un pò di tempo dall’ultima volta che avevo giocato qui. Penso di aver fatto una partita di alto livello: sapevo che per vincere avrei dovuto giocare il mio miglior tennis. Ho ritrovato energia nel quarto set e sono riuscito a essere aggressivo. E’ un privilegio per me giocare qui”.

A ruota vittoria in 4 set per Cobolli. Il giovane romano, numero 10 del ranking Atp e nona forza del tabellone, ha battuto l’australiano James Duckworth, numero 79 del ranking internazionale, con lo score di 7-6 (4) 3-6 7-6 (3) 6-1. Per Cobolli adesso l’ostacolo russo Karen Khachanov, vincitore contro il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3 6-4 6-4.

– foto Ipa Agency –

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