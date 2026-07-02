Jeep Avenger 4xe, arriva la trazione integrale nel segmento B-SUV

ROMA (ITALPRESS) – Nel panorama dei SUV compatti la Jeep Avenger amplia ora la propria offerta con l’apertura degli ordini della Nuova Avenger 4xe, versione che introduce la trazione integrale nel segmento B-SUV e rafforza il legame con il DNA Jeep. Il progetto conferma la capacità del marchio di interpretare il concetto di SUV compatto come vettura concreta, versatile e pronta ad affrontare contesti diversi, dalla città ai percorsi più impegnativi. All’esterno, il model year 2026 aggiorna lo stile secondo il principio “design to function”. La carrozzeria riceve protezioni più robuste, nuovi paraurti e, sulla 4xe, dettagli frontali verticali in rosso insieme allo “Jeep Shield”. La firma luminosa si evolve con la calandra a sette feritoie retroilluminata a LED, mentre i nuovi fari LED Matrix migliorano visibilità e sicurezza adattando automaticamente il fascio luminoso in base a velocità e traffico. L’impostazione resta compatta, ma il carattere diventa più marcato, con soluzioni pensate per comunicare solidità e capacità d’uso anche lontano dall’asfalto.

All’interno cresce la sensazione di qualità grazie a materiali più morbidi per i pannelli porta e inserti imbottiti sulla plancia. La 4xe introduce rivestimenti verdi lavabili e resistenti, pensati per un utilizzo outdoor, oltre a un comando Selec-Terrain incorniciato in rosso e rivestito in gomma. Il lancio coincide anche con l’85° anniversario del marchio, celebrato con una Special Edition 85th Anniversary basata sull’allestimento Upland. La serie speciale si distingue per dettagli dorati, loghi dedicati sui parafanghi e un adesivo tartan sul cofano; nell’abitacolo, i sedili riprendono lo stesso motivo con cuciture oro, creando un richiamo alle origini del brand e al futuro elettrificato della gamma.

Sul fronte infotainment, il sistema da 10,25″ resta sempre connesso, supporta aggiornamenti over-the-air e dialoga con la Jeep App per gestire alcune funzioni da remoto. La dotazione digitale contribuisce a rendere la Avenger più pratica nell’uso quotidiano, integrando funzioni utili per il controllo dello stato del veicolo e per una gestione più semplice dell’esperienza a bordo. L’obiettivo è offrire un ambiente moderno, immediato e coerente con le aspettative di chi cerca un SUV compatto, ma tecnologicamente aggiornato. Quanto alla motorizzazione, la Avenger 4xe non è una semplice variante a quattro ruote motrici, ma una proposta pensata per coniugare avventura ed efficienza. Il sistema da 145 CV abbina un motore termico anteriore a un modulo elettrico posteriore capace di erogare fino a 1.900 Nm di coppia alle ruote posteriori. Questa architettura consente di affrontare pendenze fino al 40% su ghiaia e di mantenere motricità anche quando l’asse anteriore perde aderenza.

A supporto interviene il sistema Selec-Terrain, con una gestione della coppia dedicata per adattare la risposta del veicolo alle diverse superfici. L’abbiamo provata su strada e poi fra i boschi di Wiesbaden e selezionando la modalità sand e mud abbiamo guidato in piena sicurezza in situazioni veramente estreme divertendoci. Pur rappresentando la proposta più orientata all’off-road, con sospensioni posteriori multi-link, angoli di attacco di 22°, luce a terra di 210 mm, la Avenger mantiene una gamma ampia: elettrica da 156 CV con 400 km di autonomia, e-Hybrid da 110 CV e Turbo benzina da 100 CV con cambio manuale. Con un bagagliaio da 380 litri e una soglia di carico ribassata, la Nuova Avenger conferma la propria versatilità. Le dimensioni contenute restano un vantaggio nell’uso quotidiano, mentre la trazione integrale elettrificata aggiunge sicurezza su fondi bagnati, sterrati leggeri e percorsi di montagna. Le prime unità sono attese nelle concessionarie da settembre, prezzi da 32.700 euro. Nella stessa occasione sono state presentate la Nuova Jeep Compass 4xe 100% elettrica e la plug-in hybrid.

– Foto xt3/Italpress –

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