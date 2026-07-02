X
<
>

Messi e l’Argentina, perquisizioni e controlli ai Mondiali 2026

| 2 Luglio 2026 12:02 | 0 commenti

Messi e l’Argentina, perquisizioni e controlli ai Mondiali 2026

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Le regole valgono per tutti, anche per Leo Messi e per l’Argentina campione del mondo. Su X rimbalzano i video che documentano i controlli a cui vengono sottoposti i giocatori della selezione albiceleste, che il 3 luglio affronterà Capo Verde a Miami nei sedicesimi di finale dei Mondiali.  

 

 

I protocolli di sicurezza adottati dagli Stati Uniti nella World Cup non prevedono eccezioni: controlli e perquisizioni scattano anche per i migliori calciatori del pianeta. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA