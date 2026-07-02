Quirinale, Renzi: mossa Meloni non eversiva ma faremo di tutto per evitarlo

Roma, 2 lug. (askanews) – “Inizia il rush finale verso le Politiche. Giorgia Meloni rompe gli indugi e spiega che il disegno politico per il prossimo anno è chiaro: andare al Quirinale. A Giorgia non basta Palazzo Chigi, lei vuole il Colle più alto”, mossa che qualcuno ha bollato come “eversiva”. “Io non sono d’accordo. Si tratta infatti di una mossa politicamente del tutto legittima. Ma è altrettanto legittimo (e nostro dovere) contrastare questo disegno”. E’ quanto afferma il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews.

“Nella testa di Giorgia il gioco è semplice: non riuscendo a fare nessuna riforma, e sicuramente non il presidenzialismo, Meloni vuole farsi eleggere Presidente dal Parlamento per governare dal Colle”, ragiona Renzi. “Non credo che gli italiani si meritino altri cinque anni di questa destra a Palazzo Chigi, ma sicuramente non si meritano sette anni di questa destra al Quirinale. Quel Palazzo richiede equilibrio, rispetto delle Istituzioni, capacità di unire. Per questo siamo stati orgogliosi di aver eletto Sergio Mattarella, per questo faremo di tutto per evitare una Giorgia Meloni (o un Vannacci) al Colle”, conclude.