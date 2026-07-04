F1, Antonelli dominante nel sabato di Silverstone: vince la Sprint davanti a Hamilton e conquista la pole su Leclerc

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SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli conquista la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il 19enne bolognese della Mercedes, leader della classifica piloti, firma il tempo di 1’28″11, e domani, domenica, partirà davanti a tutti nella gara lunga in programma dalle ore 16 italiane. Si tratta della prima pole di un italiano dal 1953, quando a prendersi la prima posizione in griglia fu Alberto Ascari.
In prima fila anche la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, distante 0″175 dal miglior crono. Subito dietro l’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton (+0″347), ad aprire la seconda fila davanti all’altra Mercedes del connazionale George Russell (+0″370). Terza fila con Isack Hadjar (Red Bull) che scatterà dalla quinta casella in griglia (+0″635), precedendo la McLaren dell’iridato in carica Lando Norris (+0″766). La Red Bull di Max Verstappen comincerà la sua gara dalla settima casella (+0″782), appena davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri (+0″921).
IL RACCONTO DELLA SPRINT RACE
In precedenza Antonelli si era aggiudicato anche la Sprint. Il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla seconda posizione, sorpassa Lewis Hamilton a metà gara, trionfando proprio davanti al ferrarista, partito dalla pole position. Si tratta del primo successo in F1 per il bolognese nel format breve del sabato. Chiude il podio la McLaren di Lando Norris, più distante dal duo di testa, mentre in quarta posizione c’è l’altra Mercedes di George Russell, che precede la Rossa di Charles Leclerc, partita dalla quarta casella in griglia. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen, sesto dopo il terzo posto nella qualifica Sprint, appena davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Chiudono la top ten Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).
L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA SPRINT
1. Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 26’12″129
2. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari +2″745
3. Lando Norris (Gbr) McLaren +9″783
4. George Russell (Gbr) Mercedes +10″639
5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari +12″620
6. Max Verstappen (Ned) Red Bull +16″550
7. Oscar Piastri (Aus) McLaren +17″551
8. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls +30″233
9. Isack Hadjar (Fra) Red Bull +30″953
10. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls +35″110
LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 179 punti
2. George Russell (Gbr) Mercedes 136
3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 132
4. Lando Norris (Gbr) McLaren 85
5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 83
6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 82
7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 76
8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 42
9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41
10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 31
11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18
12. Franco Colapinto (Arg) Alpine 16
13. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 14
14. Carlos Sainz (Esp) Williams 6
15. Alexander Albon (Tha) Williams 5
16. Esteban Ocon (Fra) Haas 3
17. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 2
18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1
LA CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
1. Mercedes 315 punti
2. Ferrari 215
3. McLaren 167
4. Red Bull 118
5. Alpine 57
6. Racing Bulls 45
7. Haas 21
8. Williams 11
9. Audi 2
10. Aston Martin 1
11. Cadillac 0
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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