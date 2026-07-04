Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Inizia il Tour de France 2026. Oggi, sabato 4 luglio, torna protagonista la Grande Boucle, arrivata alla sua 13esima edizione, che partirà dalla Spagna. La prima tappa – in diretta tv e streaming, in chiaro – infatti sarà una cronometro a squadre di 19,6 chilometri con partenza e arrivo nella città di Barcellona-

La prima tappe del Tour de France sarà una cronometro a strade per un totale di 19,6 chilometri con partenza e arrivo a Barcellona. Si partirà dal Forum della città catalana, con i ciclisti che sfrecceranno sull’Avinguida del Litoral per poi arrivare al primo rilievo cronometrico all’arrer de Llull, quando al traguardo mancheranno 15 chilometri, e passare davanti all’iconica Sagrada Familia, dove si trova il secondo rilievo cronometrico.

Sul finale il punto più insidioso della tappa con la scalata del Cote de Montjuic e infine l’attraversameno dell’ultimo punto di rilievo cronometrico, ovvero il Passeig de Santa Madrona.

La partenza della prima tappa del Tour de France è prevista per le 17.05, con l’arrivo dell’ultimo corridore in programma intorno alle 19.20.

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels