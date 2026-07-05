Puglia, dalla Regione 1 milione di euro per attrezzature tecnico-sportive e pratica sportiva paralimpica

BARI (ITALPRESS) – “La Regione Puglia continua a investire concretamente nello sviluppo del sistema sportivo regionale con l’approvazione delle graduatorie di due Avvisi pubblici del Programma Operativo dello Sport 2026, per un valore complessivo di 1 milione di euro, destinato a rafforzare la pratica sportiva, migliorare le dotazioni delle realtà sportive pugliesi e favorire l’inclusione attraverso lo sport”. Lo annuncia la Regione in una nota.

“L’intervento conferma l’impegno della Regione nel promuovere lo sport come leva di benessere, salute, inclusione e coesione sociale, sostenendo da un lato Comuni, associazioni e società sportive dilettantistiche nell’ammodernamento delle proprie dotazioni e, dall’altro, favorendo un accesso sempre più ampio alla pratica sportiva delle persone con disabilità”. “La Regione Puglia compie una scelta politica chiara: investire nello sport significa investire nella qualità della vita delle persone e nella crescita delle comunità”, dichiara l’assessore al Welfare e allo Sport Cristian Casili.

“Con queste risorse sosteniamo concretamente i Comuni, le associazioni sportive e gli atleti paralimpici, rafforzando il sistema regionale e ampliando le opportunità di pratica sportiva su tutto il territorio. Lo sport è uno straordinario strumento di salute, inclusione e coesione sociale e rappresenta una leva strategica per costruire comunità più partecipi, accessibili e solidali”.

Per l’Avviso “Acquisto Attrezzature Tecnico-Sportive Puglia2026”, con una dotazione di 700 mila euro, sono state finanziate tutte le richieste ammissibili presentate dai 21 Comuni pugliesi e da 185 tra Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva e Federazioni. Con il secondo Avviso, dedicato alla concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti paralimpici, la Regione ha stanziato 300 mila euro per sostenere l’acquisto di attrezzature sportive specialistiche. Il contributo è stato riconosciuto a 42 beneficiari: 31 atleti paralimpici adulti, un atleta paralimpico minorenne e 10 persone con disabilità che si avvicinano per la prima volta alla pratica sportiva. Un intervento che “contribuisce a rendere lo sport sempre più accessibile, sostenendo percorsi di autonomia, partecipazione e benessere”.

Con l’approvazione delle graduatorie si completano le procedure di assegnazione delle risorse previste dal Programma Operativo dello Sport 2026.

-Foto Regione Puglia-

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