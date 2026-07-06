Calcio, De Laurentiis: “Non serve mercato, tanti in uscita”

Roma, 6 lug. (askanews) – Il Napoli non dovrebbe intervenire sul mercato in entrata, ma prepararsi a diverse cessioni. È la linea tracciata dal presidente Aurelio De Laurentiis durante la presentazione delle maglie della stagione 2026/27, evento organizzato a bordo della nave MSC World Europa.

“Il mercato? Non dovremmo comprare nessuno. E tanti andranno via”, afferma il presidente, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa.

De Laurentiis ribadisce la necessità di un confronto con il nuovo allenatore prima di eventuali operazioni. “Abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti. Se in ogni ruolo abbiamo due o tre alternative, è giusto capire cosa intende fare l’allenatore con i giocatori che già abbiamo. Il signor Allegri è anche un aziendalista, andremo molto d’accordo”.

Il numero uno azzurro sottolinea inoltre l’obiettivo di mantenere sostenibilità e competitività. “Il mio orgoglio più grande è aver reso questo club competitivo ma sostenibile”, dice, evidenziando il percorso del Napoli dalle categorie inferiori fino ai successi recenti.

Ampio spazio anche al futuro delle infrastrutture. “Stadio e centro sportivo sono fondamentali. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto”, afferma De Laurentiis, lamentando il divario economico con i principali club italiani.

Nel suo intervento, il presidente cita anche l’esperienza negli Stati Uniti e alcune riflessioni sul sistema calcistico internazionale, soffermandosi sugli stadi e sui modelli organizzativi.

Durante l’evento è intervenuta anche Valentina De Laurentiis, che ha illustrato il concept della nuova maglia del centenario, ispirata alle divise storiche degli anni Ottanta e al primo scudetto, con elementi simbolici come il “Corsiero del Sole”, il numero 100 e il simbolo dell’infinito.

La presentazione si inserisce nel programma delle celebrazioni per il centenario del club, che prevede iniziative durante tutta la stagione, eventi pubblici e un progetto cinematografico dedicato alla storia della società.