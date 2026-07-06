Tennis, Cobolli show: “Non ho una casa, qualcuno può prestarmela?

Roma, 6 lug. (askanews) – “Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in 3 perché è caldo ed è meglio risparmiare le energie. Grazie al pubblico per essere qui sotto il sole. Sono orgoglioso di me stesso e felice per la vittoria”. Così Flavio Cobolli nelle interviste a caldo a Wimbledon dopo la vittoria che gli è valsa i quarti di finale. “Rispetto Alex come persona e come giocatore, è molto complicato giocarci contro – continua – Nella pausa abbiamo chiacchierato un po’ e del caldo. Guarderò la partita come al solito con un bel gelato, stasera cucina papà pasta pomodoro e cipolla. Magari guardiamo qui i Mondiali, c’è Spagna-Portogallo. Dobbiamo trovare una casa perché al momento non ce l’abbiamo ancora, i bagagli sono fatti nell’altra: qualcuno ha una casa da prestare?”.