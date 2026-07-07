Bari, incendio a un portavalori, in fiamme un carico di banconote

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In fiamme un furgone portavalori sulla Statale 16 a Bari: nessun ferito ma un intero carico di banconote in fumo nell’incendio

Un furgone portavalori avvolto dalle fiamme e un intero carico di banconote andato letteralmente in fumo. È il bilancio del drammatico incendio che ha colpito oggi (7 luglio 2026), sulla Statale 16, all’altezza dell’uscita di Bari San Giorgio. Fortunatamente non si registrano feriti: le tre persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo prima che il rogo distruggesse il veicolo.

Nessun ferito, ma un intero carico di banconote letteralmente andato in fumo. È questo l’esito dell’incendio che oggi ha interessato il furgone portavalori della società Battistolli sulla statale 16, all’altezza dell’uscita di Bari San Giorgio. Sul luogo sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente spento le fiamme dopo che le tre persone che erano a bordo del mezzo erano riuscite a salvarsi in autonomia. Secondo quanto da loro riportato, il principio dell’incendio sarebbe avvenuto nel vano motore del furgone. Alla vista del fumo, essi avrebbero dunque fermato il mezzo, per poi abbandonarlo.