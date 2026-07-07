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Autobus finisce fuori strada, morto un passeggero e due feriti vicino Formia

| 7 Luglio 2026 12:02 | 0 commenti

Autobus finisce fuori strada, morto un passeggero e due feriti vicino Formia

AdnKronos
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(Adnkronos) – Una persona è morta e altre due sarebbero rimaste ferite, in maniera lieve, in un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus vicino a Formia, in provincia di Latina. Secondo una prima riscostruzione degli agenti del commissariato di Formia, intervenuti sul posto, il mezzo è uscito di strada a Castellonorato Trivio. Le causa sono ancora in corso di accertamento, tra le ipotesi un malore dell’autista. La vittima e i feriti sono passeggeri dell’autobus.  

 

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