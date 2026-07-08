Cinema, Pieraccioni gira a Roma “Un weekend artificiale”

Roma, 8 lug. (askanews) – Sono in corso a Roma le riprese di “Un weekend artificiale”, la nuova commedia diretta da Leonardo Pieraccioni e da lui stesso interpretata, con Giulia Vecchio. Nel cast anche Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti e Marta Zoboli, con la partecipazione di Giorgio Panariello. Il film uscirà nei cinema italiani il 19 novembre distribuito da Vision Distribution, che ne curerà anche le vendite estere.

Racconterà di Leonardo, parrucchiere fiorentino che viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento senza precedenti: dovranno scoprire chi tra di loro è un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Un incasinatissimo weekend di sospetti, emozioni e colpi di scena… prima che siano i sentimenti e la vita vera a mandare tutti in tilt.

In un post sui social lo stesso Pieraccioni ha scherzato sull’Ia e ha scritto: “Ho chiesto all’intelligenza artificiale il cast perfetto. Ecco il risultato!”, con un video in cui si vedono gli interpreti che si trasformano in sequenza l’uno nell’altro.

Sceneggiato dallo stesso regista e attore con Filippo Bologna e Andrea Bassi, il film è prodotto da Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Valentina Avenia per Our Films ed è una produzione Our Films, società del gruppo Mediawan, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. La fotografia è affidata a Davide Manca, le scenografie a Biagio Fersini, i costumi a Claudio Cordaro e il montaggio a Patrizio Marone. Le musiche saranno di Gianluca Sibaldi.