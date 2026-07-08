Fmi, Brooks: per Italia rischi al rialzo su inflazione e al ribasso su Pil

Roma, 8 lug. (askanews) – Sull’Italia le previsioni economiche del Fondo monetario sono state confermate mentre “gli indicatori chiave del paese hanno mantenuto sostanzialmente i livelli previsti”, su valori deboli. Come per il quadro generale i rischi sono “al ribasso sulla crescita economica e al rialzo sull’inflazione”, ha spiegato Petya Koeva Brooks, vicedirettrice del dipartimento ricerca economica del Fondo monetario internazionale, intervendo sulle previsioni per la Penisola durante la conferenza stampa di presentazione di un parziale aggiornamento del World Economic Outlook.

“La previsione per l’Italia è invariata da aprile. Gli indicatori hanno tenuto sostanzialmente i livelli che ci attendevamo, per quanto deboli. Ci attendiamo mezzo punto percentuale di crescita quest’anno e il prossimo. Gli investimenti del Pnrr continuano a sostenere l’attività, ma i rialzi dei prezzi di energia e alimitari pesano sui consumi. Gli investimenti sono stati rivisti al rialzo – ha aggiunto – e data la dipendenza dall’energia importata ci si attende che restino sopra il target fino al 2028. I rischi sono al ribasso sulla crescita – ha concluso – e al rialzo sull’inflazione”.