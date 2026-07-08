Francia, Le Pen ricorre in Cassazione e si candida alle presidenziali: gli scenari

(Adnkronos) –

La leader del Rassemblement National Marine Le Pen, che aveva annunciato che non avrebbe fatto campagna elettorale con il braccialetto elettronico, ha deciso di ricorrere in Cassazione e di candidarsi alle elezioni presidenziali che in Francia sono programmate per il 18 aprile e il 2 maggio 2027. Con il ricorso in cassazione Le Pen – che ieri è stata condannata dalla Corte di Appello di Parigi per l’uso illecito di fondi del Parlamento europeo a tre anni di reclusione, di cui due con sospensione condizionale e un anno agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità di cui 30 con sospensione condizionale della pena e a 100 mila euro di multa – punta infatti a far ‘sospendere’ la misura relativa al braccialetto elettronico.

“Avevo indicato che non avrei fatto campagna con un braccialetto elettronico, ma poiché ho la possibilità di fare ricorso alla Corte di Cassazione e poiché il ricorso alla Corte di Cassazione sospende gli effetti della sentenza, quindi farò campagna senza braccialetto elettronico”, ha sottolineato ieri Le Pen intervistata al tg di Tf1. “Il ricorso alla Corte di Cassazione sospende le condanne pronunciate dalla corte,” ha insistito Le Pen cogliendo l’occasione per annunciare una quarta candidatura all’Eliseo.

Di fatto, come spiega la stessa Corte di Cassazione sul proprio sito, “un ricorso in materia penale ha un effetto sospensivo” anche se la Cassazione fa notare che ci sono “eccezioni”. Nell’aprile 2025 il settimanale ‘Le Canard enchaîné’ aveva suscitato un dibattito tra giuristi evidenziando come una giurisprudenza del 1993 prevede che in caso di ricorso alla Corte di Cassazione dopo la decisione d’appello, la condanna di primo grado sia riattivata e quindi in questo caso Le Pen quindi tornerebbero validi i cinque anni di ineleggibilità. Questo dibattito giuridico continua ma quella giurisprudenza, secondo alcuni esperti, potrebbe non applicarsi in quel caso. Marine Le Pen, ora, comunque, deve formalmente presentare entro dieci giorni il ricorso alla Corte di Cassazione. Accettando la sentenza, a livello politico, la leader del Rassemblement National può quindi continuare a far campagna dichiarando la propria innocenza.

Se la Corte di Cassazione confermerà la decisione della Corte d’Appello, la condanna di Marine Le Pen diventerà definitiva e dovrà essere applicata. In quel caso la leader dei deputati del Rassemblement National sarà convocata dal giudice per l’esecuzione della pena. Entro 4 mesi da quel giorno dovrà indossare il braccialetto elettronico. Nello specifico se la Corte di Cassazione riuscirà a prendere una decisione entro gennaio 2027, come sembra essere l’ipotesi più accreditata, scrive ‘Le Monde’, Marine Le Pen probabilmente sarà convocata da febbraio 2027 in poi per l’installazione del braccialetto elettronico che dovrà indossare entro il mese di giugno 2027. Marine Le Pen essendo comunque membro del parlamento gode pertanto dell’immunità parlamentare che impedisce alla magistratura di attuare una misura che priva o limita la libertà senza l’autorizzazione dell’Ufficio dell’Assemblea Nazionale (che comprende 22 componenti tra cui il presidente della Camera dei Deputati e i sei vicepresidenti): una procedura che generalmente richiede un mese di tempo tra la richiesta del tribunale e il voto dell’Ufficio dell’Assemblée Nationale.

Le Pen, osserva il quotidiano francese, “potrebbe quindi provare a posticipare la data in cui dovrebbe indossare il braccialetto, senza che il sistema giudiziario possa reagire rapidamente per accorciare i tempi”. Secondo questa ultima ipotesi, Marine Le Pen, scrive ‘Le Monde’, “potrebbe quindi posticipare l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico a dopo le elezioni presidenziali. In caso di elezione della candidata del Rn, ai sensi dell’articolo 67 della Costituzione, l’intero procedimento – compresa l’esecuzione della pena – potrebbe essere sospeso per la durata del mandato da presidente e riprendere il suo corso solo al termine dello stesso”.

Il giudice responsabile dell’esecuzione della condanna, comunque, osserva il quotidiano francese, potrà ridurre la durata della pena inflitta, fino a sei mesi nel caso di Marine Le Pen. Secondo il Codice di procedura penale francese, infatti, “chiunque sia privato della propria libertà può richiedere una riduzione della pena fino a metà del tempo della condanna a condizione che fornisca ‘prove sufficienti di buona condotta’ e dimostri ‘sforzi seri di riabilitazione'”. La Corte di Cassazione che quindi potrebbe riunirsi già a gennaio 2027 non giudicherà comunque nel merito del caso ma si esprimerà sul rispetto della legge da parte dei tribunali. Nel caso in cui la Cassazione annulli la sentenza della Corte d’Appello di Parigi, in tutto o in parte, considerando che sono stati commessi errori di diritto, generalmente decide di rimandare il caso a un’altra Corte di Appello per un nuovo processo. In quel caso l’udienza non potrebbe svolgersi prima delle elezioni presidenziali della primavera del 2027.